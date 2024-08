Formula E | Maserati il bilancio di Sgro | Due anni positivi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 15 agosto 2024) Un progetto che continua a crescere in modo tangibile e che nella prossima annata elettrica vedrà completamente rivoluzionato il proprio parco piloti. Maximilian Gunther e Jehan Daruvala hanno salutato la squadra del Tridente e al loro posto sono arrivati in blu Stoffel Vandoorne (ex DS Penske) e Jake Hughes (ex McLaren). L’obiettivo nella prossima annata diE, ovvero la Stagione 11, sarà quello di migliorare ulteriormente le prestazioni che il Costruttore ha messo insieme nel primo biennio elettrificato. Tutto scorre tranquillo, quindi, nell’universo motoristico governato dal nostro Tommaso, le parole di Tommaso: “E scelta naturale” (Credit foto –Corse)“LaE è stata una scelta naturale per noi e continua a esserlo, con tanti traguardi raggiunti.