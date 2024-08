Viaggio tra i sapori e la cultura di Navarra e Aragona

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Lontano dalle spiagge assolate del Mediterraneo e dalle coste battute dalle onde dell’Atlantico; lontano dagli splendori di Madrid e dai giardini andalusi; lontano dalla movida catalana e dai sentieri della Spagna verde.sono tra le mete meno turistiche della Spagna, ma per storia, bellezza naturale e ricchezza artistica non hanno nulla da invidiare a territori più gettonati, talvolta sviliti proprio da un’eccessiva presenza di visitatori. Solo Pamplona, la città dei tori, fa eccezione: migliaia di persone partecipano alla Festa di San Fermín, famosa soprattutto per gli encierros, le corse dei tori che attraversano le strade della città, raccontate da Hemingway.