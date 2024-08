Stato confusionale e svenimenti a Grosseto un esame unico in Italia | le arterie cerebrali esaminate in 3D

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024), 14 agosto 2024 – All’ospedale Misericordia diun’esperienza di ricerca innovativa. Grazie a un lavoro multidisciplinare, su un paziente che presentava sintomi simili di tipoeffettuato unin, ovvero una Oct (Optical coherence tomography) in un’arteria vertebrale. Una tecnica innovativa che ha consentito di ottenere un risultato diagnostico di grande interesse. Si tratta di una modalità che viene adottata di norma per gli esami dellecoronariche, ma che è risultata particolarmente efficace anche per l’arteria vertebrale. Il caso esaminato, che sarà oggetto anche di pubblicazione scientifica, ha riguardato un 70enne con sintomi simili allo svenimento e allo, già sottoposto ad angiotac ed ecocolordoppler. Il soggetto necessitava di un affinamento diagnostico ulteriore.