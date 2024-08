Stagione complicata E i treni sono da rivedere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Laturistica cervese non è iniziata nel migliore dei modi. Poche presenze che nonaumentate, come si sperava, con l’arrivo di agosto. Lontani, quindi, paiono essere i tempi pre-covid in cui i dati erano certamente molto più positivi. A fare il punto della situazione è Gianni Casadei, presidente Federalberghi Ascom Cervia, che spiega: "anche quella del 2024. Lasciatemi dire che l’ultima’normale’, se così possiamo definirla, è stata quella del 2019. Stiamo inanellando una serie non particolarmente favorevole di stagioni che, per vari motivi anche molto diversi tra loro, stanno mettendo a dura prova la tenuta del sistema, e stanno producendo dei cambiamenti radicali sia nelle abitudini di consumo sia nell’offerta del sistema alberghiero, e non semprecambiamenti in positivo.