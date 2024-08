Riassunto | Shell firma un nuovo accordo quadro con L&T Technology Services

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 14 agosto 2024) LTTS fornirà servizi integrati di progettazione ingegneristica e approvvigionamento per le risorse globali dicon unpluriennale AMSTERDAM e BENGALURU, India–(BUSINESS WIRE)–L&TLimited (BSE: 540115, NSE: LTTS), un leader globale nei servizi di progettazione, digitali e di R&S, ha annunciato di averto una lungo termine con, una delle aziende energetiche più grandi al mondo. L’pluriennale prevede la fornitura da parte di LTTS di servizi integrati di progettazione e approvvigionamento, oltre a Servizi di progettazione digitale, Governance dei dati per progetti di capitali e consulenza sulla gestione dei progetti digitali per le risorse globali disecondo la necessità.