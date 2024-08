Osimhen-Lukaku spunta un altro problema | la trattativa si complica ancora

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Arrivano brutte notizie per il Napoli e Giovanni Manna:la decisione di Victor, questola. In queste ore si è paventato in maniera molto importante quello che sarebbe lo scambio tra Napoli e Chelsea converso Londra eall’ombra del Vesuvio, movimenti che si sta cercando di incastrare e che soprattutto il Napoli vorrebbe portare a chiusura il prima possibile. Chelasci la città partenopea sembra ormai un dato di fatto, cosi come la cessione del numero 9 che doveva arrivare in maniera molto più rapida di quanto si sta in realtà concretizzando. E cosi il Napoli ed il Chelsea stanno provando, riporta anche oggi la ‘Gazzetta dello Sport’, a venirsi incontro per porre finalmente fine ad un caso che sta diventando lungo, complesso e di fatto un elemento di discordia anche all’interno della stessa piazza partenopea.