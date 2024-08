Inter 4 recuperi per il Genoa! Due verso una maglia dal 1? – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Si avvicina l’esordio in campionato dell’, che sabato contro ilpotrà contare anche su quattro giocatori recuperati dai rispettivi problemi fisici.– Ormai l’attesa sta per finire: sabato alle 18.30 in programma. I campioni d’Italia scendono in campo per la prima volta in campionato con l’obiettivo di confermarsi ancora i più forti. Simone Inzaghi, che ieri ha parlato nel media day, è apparso carico e determinato per l’inizio della nuova stagione. A tal proposito, potrà contare su quattro giocatori, che hanno recuperato dai rispettivi infortuni: Mehdi Taremi, Marko Arnautovic, Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu. Gli ultimi due hanno parlato a pochi giorni dall’esordio, rispettivamente su Sport Mediaset e Sky Sport.