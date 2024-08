Genoa-Inter due nerazzurri saltano l’esordio | nel mirino altre sfide – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Mancano pochi giorni al debutto in campionato.segnaper tutti gli uomini di Simone Inzaghi tranne che per due, che posticipano il rientro dall’infortunio. PREPARAZIONE – La squadra di Simone Inzaghi procede, giorno dopo giorno, verso l’attesissimo debutto stagionale in Serie A. Sabato pomeriggio, allo Stadio Luigi Ferraris, andrà in scena, che segnerà il ritorno in campo ufficiale di tanti, ad esclusione di due. L’allenatore piacentino, infatti, per la prima sfida del nuovo anno calcistico avrà a disposizione gran parte dei giocatori che nell’ultimo periodo hanno subito uno stop o un rallentamento nella preparazione a causa di infortuni e affaticamenti. Questo, però, non vale per Piotr Zielinski e Stefan De Vrij, che puntano a rientrare in due momenti diversi.