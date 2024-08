Festival europeo delle scienze | la scuola in Finlandia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Teresa Cecchi, docente dell’IIT Montani di Fermo è una degli insegnanti italiani che partecipano a Turku, in, aldi Science on Stage, la più grande manifestazione europea dedicata all’insegnamentomaterie STEM (, tecnologia, ingegneria e matematica). L’inaugurazione si è svolta lunedì 12 agosto con il saluto del Ministro dell’Educazione finlandese Anders Adlercreutz. Ildi Science on Stage è una competizione che ogni due anni raccoglie e mette a confronto i migliori progetti realizzati da docentiscuole di ogni livello, dalla primaria alla secondaria superiore. Quest’anno a Turku sono presenti oltre 400 progetti che provengono da più di 30 Paesi, non solo del nostro Continente.