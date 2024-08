ASUS ROG Ally X la recensione | più potente ma è l’handheld migliore?

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 14 agosto 2024) In un mercato sempre più ricco (forse anche troppo) di PC handheld, trovare i pretesti e compromessi per innovare non è così elementare. A volte cambia il design, dando vita a una nuova linea di device. Altre volte si potenzia ciò che si trova sotto la scocca, per garantire più longevità al dispositivo, cercando di tenerlo alla pari con i requisiti fissati per i giochi più esigenti.lo sa bene e, proprio per questo, giocando sul successo di ROG, ha deciso di rilasciare ROGX. Questo nuovo PC/Console emerge dopo mesi di analisi del back degli utenti. L’obiettivo primario, pertanto, è quello di migliorare l’esperienza d’uso. Non si tratta tuttavia di un aggiornamento tale da rendere questo prodotto una evoluzione totale del primo modello.