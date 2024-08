Vuelta a España 2024 | tutte le montagne e i GPM Cuitu Negru e Lagos de Covadonga due tra le 54 salite da affrontare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 agosto 2024) Un percorso durissimo, come ormai da tradizione. Lasi annuncia incredibilmente selettiva, con un numero spropositato di GPM,e salita. La caccia alla maglia Roja si aprirà a breve, con la prima tappa in programma sabato 17 agosto. Si partirà con una cronometro di 12 km da Lisbona a Oeiras, con la corsa spagnola che per la quinta volta nella storia prenderà il via dall’estero. Non ci sarà l’Angliru, affrontato dalla carovana l’anno scorso, ma neanche il Tourmalet o il Bola del Mundo: non si andrà mai sopra i duemila metri. Ma la carne al fuoco in montagna certo non mancherà, perché avremo ben 9 tappe con arrivo in salita e, complessivamente, 13 frazioni tra media e alta montagna.