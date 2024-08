Sfida sullo Stelvio L’Everesting di Sarah Una vittoria assoluta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024)Palfrader è riuscita a centrare il suo Everesting per beneficenza e per lanciare un messaggio forte: non lasciatevi abbattere dalle difficoltà della vita. Partita ieri notte alle 2, la fortissima ciclista dell’Alta Valle ha scalato sei volte loin bicicletta arrivando al traguardo intorno alle 20, accolta da una piccola folla. È riuscita così a raggiungere un dislivello equivalente all’altezza della montagna più alta al mondo: l’Everest appunto, coi suoi 8.846 metri. Ogni chilometro percorso, contribuirà alla raccolta fondi con una donazione fissa., 51 anni e fisico asciutto plasmato dallo sport e dalle vicissitudini della vita, si è messa in gioco per una causa in cui ad essere protagonista non è tanto l’atleta, con la sua performance agonistica, quanto le persone intese come esseri umani.