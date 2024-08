Pil tedesco in discesa | gli analisti tedeschi rimangono sorpresi dalla contrazione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 13 agosto 2024) L’economia tedesca mostra segnali di affaticamento, con il prodotto interno lordo in flessione dello 0,1% nel secondo trimestre dell’anno. Questo inatteso calo del Pil è stata una doccia gelata per gli, che si aspettavano una stabilità o una leggera crescita. Le previsioni per i prossimi mesi non lasciano molto spazio all’ottimismo, come confermato dall’indicatore Zew, che monitora il clima di fiducia economica nel Paese. La forte diminuzione suggerisce che gli investitori sono sempre più preoccupati per la salute dell’economia tedesca, soprattutto a causa delle incertezze globali, delle pressioni inflazionistiche e delle potenziali interruzioni nel commercio internazionale.