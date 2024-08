Per risolvere un problema basta il divieto? Riflessione sugli smartphone a scuola Lettera

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 13 agosto 2024) Inviato da Francesco Sammarco - Durante l'a.s. 23/24 i miei studenti di I media hanno realizzato una linea del tempo digitale sull'Alto Medioevo; in III media hanno realizzato delle brochure per valorizzare un monumento del territorio e proporre dei tour a fantomatici turisti, in lingua inglese e francese; due volte all'anno, prima delle vacanze natalizie e prima di salutarci per l'estate, abbiamo realizzato tutti insieme e svolto un Kahoot! di ripasso. L'articolo Perunil