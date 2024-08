Ottieni £30 in scommesse gratuite con NetBet

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 13 agosto 2024) 2024-08-13 11:05:18 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Martedì sera lo Sheffield United affronterà il Wrexham nel primo turno della Coppa EFL e i nuovi clientipotranno godersi la partita con 30 £ dipuntandone 10. Registrati e piazza una scommessa da £10 su qualsiasi bet builder con quote di almeno 3/1 o superiori. Una volta che la scommessa viene risolta, sarai ricompensato con £30 in, che saranno valide per sette giorni. Le 30 £ diverranno assegnate come segue: 1 scommessa gratuita da 10 £, 1 scommessa gratuita acca da 10 £, 1 scommessa gratuita da 10 £ su qualsiasi sport. Segui i passaggi indicati di seguito per ottenere 30 £ inin vista della partita Sheffield United contro Wrexham nella EFL Cup.