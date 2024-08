Neres-Napoli | De Laurentiis aspetta l’ok tifosi del Benfica in rivolta

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 13 agosto 2024) Ilvicino a David. Deattendedellusitani contrari alla cessione. Le ultime sul calciomercato del. NOTIZIE CALCIO– Il calciomercato delsi accende con l’interesse per David. Il Corriere dello Sport rivela i dettagli di una trattativa che sta facendo discutere in Portogallo.sotto accusa: perché cedereal? “A Lisbona in tanti si chiedono perché, non se ne capacitano, puntano il dito verso il presidente Rui Costa per non averlo messo al centro del progetto,” riporta il quotidiano. Ma la filosofia del club è chiara: “Comprare a poco, valorizzare, vendere a tanto. E sarà così con David.” L’assenza dinella sconfitta contro il Famalicão ha scatenato polemiche: “Roger Schmidt non ha convocato domenica per il debutto di campionato in casa del Famalicão.