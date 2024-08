Milan-Juventus asse caldissimo | non solo Kalulu contatti per Chiesa e altri 2 calciatori

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 13 agosto 2024) L’Inter resta ancora la squadra da battere mavogliono ridurre il gap dai nerazzurri. E chissà che per farlo non provino a fare fronte comune. Non sarebbe la prima volta che le due squadre, rivali in campo ma spesso ‘solidali’ in sede di mercato, possano chiudere un’operazione che risponda alle esigenze di entrambe. Il calciomercato dele quello dellapotrebbero intrecciarsi molto presto.: da limare cifre e dettagli Il nome più caldo sul tavolo è quello di Pierre, difensore che i bianconeri sembrano aver scelto dopo aver perso Todibo.