Mamma borseggiatrice 10 figli e 148 furti commessi | condannata a 30 anni è già tornata libera

(Di martedì 13 agosto 2024) È rimasta dietro le sbarre appena una manciata di giorni Ana Zahirovic, croata trentunenne che deve scontare un residuo pena di 30di reclusione per una collezione die scippi, quasi 150,tra Roma, Milano e Brescia nell’arco di 20. Ora èin libertà. Com’è possibile? Perché la donna ha una bimba di tre mesi, il suo decimoo. E per la legge italiana ha diritto ad accudirla fuori dal carcere. “Ha beneficiato del differimento obbligatorio della pena per le donne che hannoda 0 a 1 anno”, spiega al Giorno il suo avvocato Valerio Vitale. Così la “sempre incinta“, come è stata soprannominata, è di nuovo fuori dal carcere. In questo momento potrebbe essere nel campo rom in cui vive, a Castel Romano, uno dei più grandi delle capitale, oppure no. Potrebbe essere ovunque, da donna. E ne ha facoltà.