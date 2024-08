Il picco del caldo è arrivato meglio reidratarsi con questi dieci alimenti sani e gustosi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 13 agosto 2024) Le giornate sono roventi, le temperature toccano punte record e noi rischiamo di perdere il giusto equilibrio di acqua e sali minerali. L’estate è dunque la stagione ideale per concedersi un’alimentazione fresca e gustosa, ricca di frutta e verdura di stagione. Ma quali sono i cibi che non possono mancare sulla nostra tavola? Scopriamo insieme come affrontare ile idratarsi, senza rinunciare al piacere di mangiare bene. Angurie, pesche, meloni e gli altri frutti poco zuccherini guarda le foto Cetrioli e pomodori, idratarsi con gusto I cetrioli sono il simbolo della freschezza estiva.