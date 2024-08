Com’è andata la conversazione su X tra Trump e Musk

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 13 agosto 2024) Non poteva che cominciare con un cyberattacco l’intervista più attesa, quella che ha siglato il ritorno di Donaldsu X. Anzi, con un “massiccio cyberattacco”, che ha ritardato il tutto di una quarantina di minuti. Più probabile che fosse una messa in scena per arricchire lo show e sostenere un complotto contro l’ex presidente per silenziarlo. Ad ogni modo, niente che abbia fatto desistere il pubblico: 16,4 milioni gli ascoltatori, 84 milioni le visualizzazioni sul post, 319 mila i commenti, 111 mila i retweet, 374 mila i likes. “Domani” – cioè oggi – “esploderà ancora di più”, ha assicurato Elon, per una volta nei panni dell’intervistatore, anche se il proprietario di Tesla aveva anticipato che si trattava non di un’intervista bensì di una “”.