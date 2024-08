Clima | è sempre più probabile che il 2024 sarà l’anno più caldo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 13 agosto 2024): secondo Copernicus, èpiùche quello che stiamo vivendopiùdi tutti i tempi Lugliosi è distinto come il secondo luglio più torrido e, parallelamente, come il secondo mese piùmai registrato nella storiatica globale. Questa rivelazione proviene dal servizio dell’Unione europea Copernicus, che ha monitorato una temperatura media globale di 16,91 gradi Celsius nel mese di luglio. Sebbene questa cifra sia leggermente inferiore alla temperatura media del luglio 2023 – attualmente considerato il mese piùmai registrato – la tendenza al riscaldamento non mostra segni di rallentamento. Ilpiù-Ansa-Notizie.comFino a giugno, ogni mese aveva infranto i precedenti record di temperatura a partire da maggio 2023.