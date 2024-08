Challenger Todi Agamenone avanza con grinta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) Gli Internazionali di Tennis Città diSidernestor Tennis Cup sono entrati nel vivo. Molti italiani sono stati protagonisti della mattinata sui campi del Tennis Club1971, con il programma del75 organizzato da MEF Tennis Events che vedrà prima Gianluca Mager e poi Stefano Travaglia illuminare il Campo Centrale per gli incontri serali. Nei due derby di giornata sono stati Lorenzo Giustino, vincitore della partita contro Gianluca Cadenasso (6-3 6-3) e Luca Castagnola, impostosi su Gianmarco Ferrari (6-4 6-0) a strappare un pass per il secondo turno. Avanti anche Franco, il quale sfiderà il portoghese, ex numero 57 ATP, Gastao Elias per un posto nei quarti di finale. Buona la prima di– Francoha aperto il programma sul Campo Centrale con una vittoria convincente sull’argentino Genaro Alberto Olivieri.