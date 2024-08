Cene romantiche e confessionali | il successo del format ‘Primo Appuntamento’

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 13 agosto 2024) In un noto ristorante romano, all’Eur, alcuni psicologi di questo fortunato, mettono di fronte due sconosciuti in un primo appuntamento al buio. Nel tempo di una romantica cena, con l’accompagno del sorridente presentatore Flavio Montrucchio (comprimario della serie “Una donna detective” con Marina Lante della Rovere), si cerca di formare una coppia tra due partecipanti che non si sono mai visti. Vi sono state anche due varianti a questo: “Primo appuntamento Hotel”, dove chi vi partecipa ha tempo una settimana per trovare un’anima gemella in un lussuoso hotel vicino Gallipoli e “Primo appuntamento Crociera” un altro serial in cui ci si può conoscere a bordo di una nave che costeggia diverse località del Mediterraneo. In ambedue il conduttore è sempre Flavio Montrucchio, affiancato da alcuni collaboratori molto cordiali ed efficienti.