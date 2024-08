Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 13 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 agosto 2024) Ilin Serie A si chiuderà il prossimo 30. Qui ci sonolee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.– LEIN ENTRATA Non è un acquisto, ma quasi. L’ha rinnovato ufficialmente Lautaro Martinez fino al 2029, blindando perciò il suo capitano ed il miglior giocatore della Serie A 2023-. L’argentino ha firmato per un ingaggio da 9 milioni di euro circa più bonus e sarà il volto della squadra di Simone Inzaghi. La dirigenza riflette inoltre sulla fattibilità dell’operazione Albert Gudmundsson inserendo come contropartita Marko Arnautovic. L’attaccanteessa al Genoa e lo scambio potrebbe accontentare tutti.