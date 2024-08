Barbara d' Urso ritorna in tv con Pomeriggio Nove? Retroscena

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 13 agosto 2024) Il ritorno in tv did's'ha da fare o non s'ha da fare? Questa è la domanda che in tanto si stanno ponendo considerando i tanti rumor e pettegolezzi che sono trapelati in questo periodo. In queste ore, a dare qualche informazione in più sulla faccenda è stato Davide Maggio, il quale ha svelato alcuni. Pare, infatti, che la casa di produzione Fremantle stia facendo il possibile per determinare un ritorno trionfale did'in tv alla guida di. La strada, però, non sembra essere affatto spianata, anzi. Fonti interne all'azienda hanno fatto sapere che, in realtà, ci sarebbe un certo dissenso sulla questione. Trattative trad'e Discovery per la conduzione di: cosa è emersod'potrebbe tornare in televisione alla conduzione di un programma molto simile a5 e La Vita in Diretta.