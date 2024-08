Annullati i camp per baby calciatori | L’Ancona ci deve restituire i soldi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) "Us Ancona, quando riavremo indietro i nostri?" C’è anche una mamma civitanovese tra le persone coinvolte loro malgrado nella brutta vicenda degli "Us Ancona", ius estivi di calcio per bambini messi a disposizione dal club dorico, ma mai realmente partiti. L’iniziativa era stata programmata per lo scorso luglio, tuttavia le note vicissitudini del sodalizio dorico ne hanno impedito lo svolgimento. A giugno, la lettera indirizzata dal piccolo Nicolò, un bambino di 7 anni, all’ex amministratrice delegata biancorossa Roberta Nocelli, aveva fatto il giro d’Italia: "Avete distrutto il mio sogno" erano state le parole delcalciatore. E a distanza di oltre due mesi, tutto sembra ancora come prima. Tra gli appuntamenti promossi, anche il "Day" di Civitanova, che avrebbe dovuto svolgersi dal primo al 5 luglio, nel rione Risorgimento.