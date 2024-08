Truffe agli anziani in aumento le chiamate per sottrarre denaro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue in Irpinia il programma di appuntamenti con i cittadini promosso dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, finalizzato alla sensibilizzazione contro il fenomeno delle. L’iniziativa, che rientra in un progetto a più ampia diffusione su tutto il territorio nazionale, si rivolge in particolare alla popolazione anziana, troppo spesso vittima di malviventi senza scrupoli che tentano di appropriarsi dei loro beni. Questemirano infatti ae valori, generando in loro un forte turbamento emotivo, solitamente attraverso la prospettiva di eventi traumatici che avrebbero colpito persone a loro care. Tale shock psicologico porta le vittime a rendersi conto solo in un secondo momento di essere state derubate, sfruttando la loro vulnerabilità.