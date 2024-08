Tornava dal mare con la fidanzata Nicolas si schianta con la moto | è morto così sul colpo E lei…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 agosto 2024) RIMINI – Un altro tragico incidente sulle strade italiane. Questa volta il teatro della tragedia è la Riviera romagnola, dove una giornata di spensieratezza alsi è trasformata in un incubo.Bartolini, un giovane di soli 26 anni, ha perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, domenica 11 agosto, sulla Statale Adriatica a Misano. Lo scontro fatale Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato intorno alle 20.30 all’incrocio con via Garibaldi. Bartolini era alla guida della sua potente Bmw RR, con la19enne seduta sul sellino posteriore. I due stavano facendo ritorno a casa dopo una giornata trascorsa al, quando la lorosi è scontrata frontalmente con una Dacia Sandero, che si stava immettendo in via Garibaldi.