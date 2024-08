Sant’Anna di Stazzema 80 anni da ‘una vera e propria escalation di brutalità’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024), frazione dia 660 metri d’altitudine, non era un paese delle alture lucchesi come tutti gli altri. Di norma, non annova più di 400 abitanti, per lo più boscaioli, contadini e pastori distribuiti in piccoli centri di poche case a vari chilometri l’uno dall’altro. Nell’estate del 1944, tuttavia, il numero di chi viveva in quell’area aveva superato alcune migliaia a causa degli sfollati che vi avevano trovato riparo. In molti erano giunti fin lì per sfuggire alle rappresaglie tedesche contro le locali formazioni partigiane, ma sembrava che nemmeno apotessero trovare un po’ di tranquillità: lo testimonia un ordine di evacuazione affisso sul tronco di un platano nella piazza del paese, subito sostituito da un invito dei partigiani a rimanere. E poi giunse l’irreparabile.