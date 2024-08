Quintali di rifiuti speciali accumulati e oltre 300 auto abbandonate | discariche abusive sequestrate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Pontedera, 12 agosto 2024 - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pisa, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli in materia ambientale, hanno sottoposto a sequestro 3 aree, per 22.765 mq, in cui sono stati riversatidi, pneumatici, 343 veicoli fuori uso, parti meccaniche, motori e batterie esauste, elettrodomestici e scarti edilizi, in violazione della normativa ambientale e in spregio alle cautele indispensabili per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.