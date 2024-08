Malfitano | Da tempo parliamo di un Napoli incompleto

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 12 agosto 2024) Mimmo, giornalista, è intervenuto aMagazine Live. Nel corso della trasmissione radiofonica in onda su Radio Punto Zero, ha parlato delle criticità legate al mercato del. Di seguito le parole del giornalista.invita alla prudenza sui giudizi “Non mi piace autocelebrarmi, ma più volte ho invitato alla prudenza nei giudizi. Dadi un, col Modena abbiamo rivisto una squadra simile a quella dello scorso anno. Questo gruppo continua a lavorare con dei calciatori che forse sono stati sopravvalutati dopo l’annata dello scudetto. Non vedo tanti campioni nelattuale. Entusiasmo dovuto alla presenza di Conte? Sì, ma serve calma perchè Conte ed Oriali non scendono in campo. Anche un allenatore come Conte ha bisogno di calciatori di livello. Lui ha selezionato una parte di calciatori a fine ritiro ed è stato onesto.