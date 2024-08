Il ristorante in alta quota raggiungibile solo con il pick up e in inverno con il gatto delle nevi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 12 agosto 2024) Smessi i panni da chef dopo il servizio della cena, non capita certo a ogni cuoco di rientrare nella propria casa indossando gli sci per dirigersi nel cuore della notte verso il fondovalle, quando le temperature oscillano inattorno ai -20 gradi o quando una tormenta o la nebbia fitta inducono a più miti - si fa per dire - consigli: optando per una motoslitta o a bordo del. Accade a quasi 2.700 metri di, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio inValtellina, regno di uno chef ispirato quanto isolato e solitario: Tommaso Bonseri Capitani alla guida da alcuni anni delMountain Lodge di Valfurva (SO).