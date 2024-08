Il Fucecchio vuole alzare l’asticella L’obiettivo è ripartire dalle certezze Ma con innesti di valore nella rosa | Ora pronti a fare il salto di qualità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Stagione conclusa per la Pallavolo, che ha conquistato in serie "C" femminile un tranquillo quinto posto con 36 punti, frutto di dodici vittorie e otto sconfitte, che lascia comunque un po’ di amaro in bocca, anche se secondo la dirigenza il giudizio non può essere che positivo. Il perchè è presto detto: un inizio di stagione con quattro sconfitte consecutive, dovuto ai vari infortuni e defezioni che ci hanno accompagnato in questo primo mese di gare, hanno condizionato non poco il cammino della squadra, anche a livello mentale.