Il biopic The Woman in Me è in fase di produzione ma chi interpreterà Britney Spears?

(Di lunedì 12 agosto 2024) Se in tanti sognano di avere almeno 15 minuti di gloria, sono pochi quelli che sanno come gestire il successo. Tra le più amate pop star di sempre,rientra abbastanza nel discorso, con le sue hit e i premi, a cui è seguita una parabola discendente tra rehab, processi per la propria autonomia e libertà e problemi di salute. È entrata nel mondo dell’entertainment all’età di soli 8 anni arrivando a vendere più di dieci milioni di copie appena maggiorenne. Il successo, però, è un frullatore che risucchia e mescola tutto ciò che capita a tiro, ed è necessario avere piedi ben piantati per terra ottimi supporti alle spalle per evitare di essere travolti. La sua storia è un dramma che va raccontato.