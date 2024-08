Frontale con l’Apecar A Torrette un 15enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza per portare all’ospedale diuncingolano, che ha subito le gravi conseguenze dell’incidente avvenuto a Calandrione di Cingoli. È successo lungo la provinciale 25, lungo un tratto alquanto curvilineo, poco prima delle 23 di sabato. Alla guida del suo Apecar, il ragazzo saliva verso Cingoli, mentre una Fiat Stilo guidata da un 80enne maceratese scendeva verso Macerata. Per cause su cui i carabinieri di Cingoli stanno completando gli accertamenti, il motocarro è entrato in collisione con l’auto, finendo appena oltre la carreggiata, trattenuto da alcune pianticelle. Ilè rimasto bloccato nel, ma un ragazzo dei dintorni, con un aggeggio, è riuscito ad aprire lo sportello, quindi i vigili del fuoco di Macerata, intervenuti con quelli del distaccamento di Apiro, lo hanno estratto dalla cabina di guida.