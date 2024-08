Dispiacere e delusione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) La differenza tra “ho dato il massimo, sono soddisfatto anche se non sono arrivato all’obiettivo” e “avrei potuto e dovuto fare di più”. Ildi Benedetta Pilato, ladi Larissa Iapichino. Due degli esempi più “commentati”, ma ce ne sono stati tanti altri, di Parigi 2024. Si tratta di due sentimenti diversi. Non ha senso schierarsi con l’uno o con l’altro. Se Larissa avesse raggiunto il quarto posto con un salto da 7 metri probabilmente sarebbe stata dispiaciuta. Se Benedetta fosse stata eliminata in semifinale presumibilmente sarebbe rimasta delusa. Non siamo noi a poter decidere come un atleta debba sentirsi. Anzi, è l’errore più grande. Una volta Stefano Massari, noto mental coach di professionisti di vari sport, tra cui Matteo Berrettini, disse una frase che mi colpì molto e a cui, ingenuamente, mai avevo pensato.