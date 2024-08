Countdown per le Paralimpiadi a Parigi Pancalli | Forti e competitivi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Lo spegnimento del braciere olimpico ha dato il via alper i Giochi Paralimpici che prenderanno il via il 28 agosto con la Cerimonia inaugurale in Place de la Concorde e negli Champs-Elysees. L’assegnazione dell’ultimo pass al judo (Matilde Lauria), deciso solo pochi giorni fa dalla Commissione Bipartitica internazionale, ha completato la delegazione italiana che parteciperà ai XVII Giochi Paralimpici estivi di2024. Saranno 141 gli atleti a inseguire il sogno di una medaglia. 70 atlete e 71 atleti che competeranno in 17 discipline: atletica, badminton, canoa, canottaggio, ciclismo, equitazione, judo, nuoto, scherma, sitting volley, sollevamento pesi, taekwondo, tennis in carrozzina, tennistavolo, tiro a segno, tiro con l’arco, triathlon.