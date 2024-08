C5 femminile Serie B L’Atletico Chiaravalle si rafforza | arriva Giuva

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 12 agosto 2024) La giocatrice classe 2000, ex Prandone, è pronta a dare mano forte in aggiunta ad una formazione quasi del tutto rinnovata: “è una realtà in continua crescita, non voglio deludere le aspettative”, 12 agosto 2024 –non si ferma,anche Norma. L’atletata classe 2000 ha raggiunto l’accordo con la societàse per la stagione 2024/25. Di ruolo laterale, è una delle giocatrici più interessanti del futsal locale facendo del dribbling e della velocità i suoi punti di forza, oltre ad una buona visione di gioco ad aggiungere versatilità. Nel suo palmares, esperienze di rilievo in squadre quali Futsal Prandone, Virtus Romagna, Dorica Torrette e Civitanova Dream Futsal dove non ha perso occasione per mettersi in luce. Tra le sue abilità: uno stile di gioco versatile, adattabile sia in difesa che in attacco.