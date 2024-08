Big E riflette riguardo la possibilità di tornare a lottare | Non ho una data precisa ma sono comunque soddisfatto della mia vita

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 12 agosto 2024) Come ormai tutti sappiamo Big E è lontano dal quadrato da ben 2 anni a causa di un infortunio rimediato durante un match andato in onda l’11 marzo 2022 in quel di SmackDown, fratturandosi le costole C1 e C6 a causa di un suplex mal eseguito da parte di Ridge Holland. Da quel momento non abbiamo mai visto Big E combattere, ma la superstar continua tuttavia ad essere presente in molti programmi WWE, tra cui i pre-show e gli show-countdown. In una recente intervista rilasciata ad Adrian Hernandez, è stato chiesto a l’ex membro del New Day se avesse unalimite in mente prima di accettare l’idea di nonpiù: “Non so se esista davvero un termine. Non so se abbiano unao un momento specifico in mente, ma al momentomiae, a dire il vero, lofin dall’inizio.