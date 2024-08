Atletica Jacobs | Il meglio deve ancora venire

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) “Il”. Scrive su X il due volte olimpico e campione dei 100m a Tokyo 2020, Marcell. L’azzurro, protagonista di un quinto posto in quella che è stata complessivamente la finale dei 100m più veloce della storia (avendo tutti i partecipanti corso sotto i 10 secondi per la prima volta nella storia), lancia la sfida alle future rassegne, conscio delle sue potenzialità e di quello che può dare: “Ora che ho appena terminato la mia seconda Olimpiade, mi sento più consapevole che mai del mio potenziale. Ho imparato così tanto su me stesso, su cosa significhi veramente spingersi oltre i propri limiti. Questa esperienza mi ha dato una motivazione incredibile. Non vedo l’ora di rimettermi in carreggiata, di spingermipiù forte, di inseguire nuovi obiettivi con tutta l’energia che ho dentro. Il duro lavoro inizia ora”.