Atalanta | saltato l’acquisto di Pubill

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’affare Marcall’è sfumato ufficialmente. Questo è quanto comunicato dal club orobico in una nota ufficiale: “BC comunica che non è stato possibile perfezionare il trasferimento in nerazzurro del calciatore MarcPagés“. La Dea aveva battuto negli ultimi giorni la concorrenza per il laterale spagnolo di proprietà dell’Almeria, su cui nelle scorse settimane c’era stato anche l’interessamento della Roma.era sbarcato ieri a Bergamo, per poi sottoporsi alle visite mediche, ma alla fine l’affare non si è concretizzato. Il terzino iberico è reduce dalla medaglia d’oro olimpica vinta a Parigi 2024 con la Spagna, e nel torneo ha disputato 5 partite e messo a segno una rete. L’dunque tornerà sul mercato per cercare un nuovo laterale destro adatto al gioco di Gasperini.diSportFace.