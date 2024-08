Re Carlo ultime notizie | il ricatto di Harry spezza il cuore del sovrano

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 11 agosto 2024) Peggiora la situazione tra Ree il Principe: il piano di quest’ultimo non ha funzionato e il monarca da settimane rifiuta le chiamate del figlio. Alnon sono piaciute le dichiarazioni del suo secondogenito, collegate ad una sorta di vero e proprioche gli ha letteralmenteto il. Secondo l’esperto reale Tom Quinnsi aspetta delle scuse da suo figlio per i suoi ripetuti attacchi pubblici, con “che ha sempre pensato che sarebbe stato perdonato da suo padre. Ma così non è stato”.