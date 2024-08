LIVE Cerimonia di chiusura Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | si spegne la fiamma Fiamingo e Paltrinieri i portabandiera dell’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

Contrariamente a quella di apertura, questa volta niente show sulla Senna, la grande festa si terrà allo Stade de France ed è intitolata "Records", in cui si immagina un mondo futuristico in cui i Giochi olimpici sono scomparsi. La cerimonia avrà inizio alle 21.00 e durerà poco più di due ore, la regia è affidata anche questa volta al 42enne Thomas Joly. Sulla scena dell'attesissima cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, una delle stelle più brillanti sarà sicuramente Tom Cruise. L'attore 62enne, celebre per il suo ruolo iconico di Ethan Hunt nella saga di "Mission Impossible", si prevede che partecipi a una spettacolare coreografia acrobatica, suddivisa in due segmenti distinti.