Israele teme un attacco multiplo

(Di domenica 11 agosto 2024) 16.20è in guardia sul cambiamento strategico in MO.Libano,Iraq,Yemen,Iran operano in coordinamento congiunto.E il sistema di sicurezza è in allerta per affrontare la 'Black cloud', la nuvola nera,di un eventuialein contemporanea.Così il Jerusalem Post Gli Usa sono in continuo contatto con l'apparato di sicurezza di. Il ministro della Difesa Gallant ha avuto oltre 100 colloqui con il suo omologo, il segretario alla Difesa Austin. Si sentono telefono anche due volte al no per monitorare la situazione.