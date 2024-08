Aiea nessun impatto a sicurezza nucleare a Zaporizhzhia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) "Gli esperti dell'", l'Agenzia internazionale per l'energia atomica "hanno osservato un forte fumo scuro provenire dall'area settentrionale dello centraledi(Znpp)" in Ucraina "in seguito a molteplici esplosioni udite in serata". Lo rende noto la stessa agenzia su X. "Il team è stato informato dalla centrale di un presunto attacco di droni oggi su una delle torri di raffreddamento situate nel sito. Non è stato segnalato alcunper la", prosegue l'