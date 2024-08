AEW | Annunciata la data di WrestleDream 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 11 agosto 2024) L’AEW ha da poco annunciato la nuova edizione di: il PPV, che ha debuttato solamente l’anno scorso, è pronto a tornare durante l’autunno e promette di essere un grande evento. Nella prima edizione dello show, svoltosi proprio a ottobre 2023, Adam Copeland (aka Edge) ha fatto il suo debutto con la compagnia di Jacksonville attaccando il suo amico di una vita, Christian Cage. Tramite il proprio account X, l’AEW ha annunciato che l’evento si terrà a Tacoma, Washington, il prossimo 12 ottobre. L’evento, come già detto, potrebbe regalarci grandi sorprese anche quest’anno, visto che potrebbe essere il luogo perfetto per Bryan Danielson per ritirarsi ufficialmente, visto proprio che Washington è lo Stato in cui è nato.