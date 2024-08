Parigi 2024 Bach | Khelif è donna è questione di giustizia

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 10 agosto 2024) (Adnkronos) – Imanee Lin Yu Ting “sono donne. Questa non è unadi inclusione, che non ha mai avuto un ruolo in tutto questo, questa è unadi: le donne devono poter prendere parte alle gare femminili. E loro sono donne”. Thomas, presidente del Cio, risponde ancora una volta alle polemiche sulle pugili Imanee Lin Yu Ting, entrambe in finale per l’oro nella loro categoria ai Giochi olimpici di. “Non è così facile come dicono alcuni in questa guerra culturale che XX o XY sia la chiara distinzione tra uomini e donne – spiega ancora – scientificamente non è più vero. Quindi queste due sono donne e hanno il diritto di partecipare alla competizione femminile. E non ha nulla a che fare con l’inclusione, in alcun modo”.