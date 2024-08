Lautaro Martinez resta a Milano | lui e un altro assenti per Chelsea-Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 agosto 2024) Simone Inzaghi risparmiaper. L’argentino si unisce all’ultimo degliper l’amichevole di Londra di domani. RISPARMIO – Oggi pomeriggio la squadra di Simone Inzaghi è partita in direzione Londra, dove domani si svolgerà l’ultima amichevole della pre-season nerazzurra. Tanti i giocatori presenti ma anche – purtroppo – tanti gli. Fra questi l’ultimo ad essersi aggiunto alla lista è, che si è unito al resto del gruppo. L’argentino non sarà disponibile per, ma non per problemi fisici come il resto degli. A fermare il capitano nerazzurro dalla partenza per Londra è semplicemente il recentissimo ritorno ad Appiano Gentile, dopo le fatiche della Copa America.