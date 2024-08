Incidente in autostrada al Km 110 traffico in tilt | lunghe code

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAlle ore 07:00 circa, sulla A16 Napoli-Canosa, nel tratto compreso tra Grottaminarda e Lacedonia in direzione Canosa, si registrano 9 km di coda per unavvenuto all’altezza del km 110. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Attualmente, nel tratto interessato iltransita su una corsia. In alternativa, chi viaggia verso Canosa può uscire a Grottaminarda e può rientrare in A16 a Candela, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. L'articoloinal Km 110,inproviene da Anteprima24.it.