Governare o galleggiare | l’ora delle scelte

(Di sabato 10 agosto 2024) Roma, 10 agosto 2024 – L’autunno (ma già le prossime settimane post Ferragosto) metterà alla prova il governo Meloni in maniera significativa. Con esiti che potranno in parte rilanciare la leadership della premier o, al contrario, spingerla verso una precaria deriva di galleggiamento. Dopo le incertezze degli ultimi due mesi (a cominciare dalla controversa posizione assunta sull’Europa), due partite su tutte si impongono e si imporranno con urgenza e richiederannonette: la manovra economica e la continuazione o l’attenuazione della politica estera atlantista e di sostegno all’Ucraina. Su quest’ultimo fronte Meloni dovrà fare i conti non solo con le esplicite e consolidate resistenze della Lega sull’appoggio incondizionato a Kiev, ma ma anche con le riserve manifestate da un ministro come Guido Crosetto rispetto alle mosse di Zelensky.